Суд готов вынести пожизненный приговор жителю Ступина за взрыв газа

Суд готовится вынести приговор жителю Ступина, который устроил взрыв газа в жилом доме, что привело к гибели шести человек, сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Взрыв произошел 11 апреля 2022 года. Подсудимый, устав от постоянных конфликтов с женой, решил избавиться от нее и троих детей, инсценировав взрыв бытового газа.

Мужчина не признал своей вины ни в убийстве, ни в уничтожении чужого имущества, однако выразил соболезнования семьям погибших. Прокуратура требует для него пожизненного заключения за совершенные преступления.

Между тем 66 потерпевших из 68 отказались подавать гражданские иски о возмещении ущерба, нанесенного им умышленным взрывом в одной из квартир, который разрушил их жилье и унес жизни шести человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Он отмечал, что именно поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.