В Ступине потерпевшие отказались от компенсации по делу о взрыве в пятиэтажке

66 потерпевших из 68 отказались подавать гражданские иски о возмещении ущерба, нанесенного им умышленным взрывом в одной из квартир, который разрушил их жилье и унес жизни шести человек, пишет газета «Известия» .

Речь идет о взрыве, который прогремел в апреле 2022 года. По данным следствия, взрыв газа в квартире намеренно устроил Алексей Зарубин, который злоупотреблял алкоголем, был наркозависимым и часто ругался с женой. В роковой день он решил убить супругу и двоих детей общеопасным способом — взорвать квартиру. Потерпевшие по делу не верят, что смогут получить компенсацию, так как обвиняемый работал обычным кузнецом и у него нет таких денег.

Ущерб по делу о взрыве в пятиэтажке в Ступине оценили в 630 млн рублей. В результате происшествия погибли жена и двое детей Алексея Зарубина, а также трое соседей.

По версии следствия, в ночь, когда прогремел взрыв, фигурант находился в состоянии опьянения. Он намеренно закрыл окна в квартире, а вытяжку заткнул детским одеялом, после этого открыл все краны на газовой плите и зажег зажигалку.

Прения по делу состоятся 29 ноября 2024 года. В этот же день мужчине могут вынести приговор. Сторона обвинения намерена требовать пожизненный срок заключения. Гражданские иски подали только городская администрация и двое потерпевших. Остальные не верят, что смогут получить какие-либо выплаты.