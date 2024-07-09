По делу жителя Ступина, взорвавшего пятиэтажку, возобновили судебное следствие

Мособлсуд возобновил судебное следствие по делу в отношении кузнеца Алексея Зарубина из Ступина, который с помощью газа взорвал пятиэтажку, что повлекло за собой смерть его жены, двоих их несовершеннолетних детей и троих соседей. Об этом сообщает « Коммерсант ».

8 июля должны были вынести приговор 37-летнему Алексею Зарубину, который обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Прокурор запросил для злоумышленника пожизненное заключение.

Суд согласился с этим, но у него возникли вопросы к сумме ущерба, который оценили в 588 млн руб. Оглашение приговора не состоялось, так как было принято решение о возобновлении судебного следствия. Судья считает, что сумма ущерба, который нанес подсудимый, могла быть оценена неверно.

Взрыв в пятиэтажке Ступина произошел в 2022 году. Погибли шесть человек, включая троих детей. Пострадали еще четыре человека. Было выяснено, что в этом виноват 37-летний кузнец Зарубин, который из-за ссоры с супругой открыл краны на газовой плите, закрыл окно, а затем воспламенил кухню, будучи в состоянии опьянения.

Расследование длилось год. За все это время Зарубин так и не признал свою вину. Мужчина утверждает, что взрыв раздался после того, как он решил покурить в туалете.