Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерее

Житель Подмосковья, купивший лотерейный билет за 150 рублей, победил в игре «Охота» и выиграл более 285 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Выигрышный билет был приобретен по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41. Трофей в 18887-м тираже игры «Охота» в размере 285 280 449 рублей был разыгран 31 января.

По правилам «Охоты» главный приз получает тот, кто угадает в обоих числовых полях билета по четыре числа. Житель Подмосковья отметил 12, 13, 15, 20 в первом поле билета, а также 5, 7, 8, 14 — во втором. Эта комбинация стала выигрышной.

На данный момент победитель еще не получил свой трофей. Для этого ему необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве. О том, как получить выигрыш, можно узнать на сайте.

«Охота» была запущена 7 декабря 2023 года. Суперприз игры забирали уже дважды.

Ранее россиянин выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею. Он уже оформляет документы для получения выигрыша.