Житель Кении с копьем отомстил змее за смерть козы

Общество

Огромный четырехметровый питон убил козу жителя Кении. Тот отомстил за смерть любимицы, проткнув змею копьем, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Star.

Инцидент произошел в деревне Касимори в районе Комбева. Мужчина вывел козу, которая ждала приплода, в поле. Там он привязал ее, а затем отошел.

Вскоре житель Кении услышал отчаянное блеяние. Он прибежал к козе и обнаружил, что ту обвил и пытался задушить огромный питон.

Мужчина не смог предотвратить смерть козы, но решил за нее отомстить. Он сбегал домой за копьем, а затем пронзил им змею.

Как ни странно, после этого он  сложил туши козы и змеи в мешок из-под цемента и отнес в полицию. Те заверили, что мужчине выплатят компенсацию за смерть животного.

Ранее на Бали из-за пришедшего сезона дождей была объявлена высшая степень погодной опасности в прибрежных районах. Улицы острова заполнены водой, в которой плавают питоны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.