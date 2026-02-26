Житель Кении с копьем отомстил змее за смерть козы

Огромный четырехметровый питон убил козу жителя Кении. Тот отомстил за смерть любимицы, проткнув змею копьем, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Star.

Инцидент произошел в деревне Касимори в районе Комбева. Мужчина вывел козу, которая ждала приплода, в поле. Там он привязал ее, а затем отошел.

Вскоре житель Кении услышал отчаянное блеяние. Он прибежал к козе и обнаружил, что ту обвил и пытался задушить огромный питон.

Мужчина не смог предотвратить смерть козы, но решил за нее отомстить. Он сбегал домой за копьем, а затем пронзил им змею.

Как ни странно, после этого он сложил туши козы и змеи в мешок из-под цемента и отнес в полицию. Те заверили, что мужчине выплатят компенсацию за смерть животного.

Ранее на Бали из-за пришедшего сезона дождей была объявлена высшая степень погодной опасности в прибрежных районах. Улицы острова заполнены водой, в которой плавают питоны.

