Туристы заметили огромного питона на затопленных улицах на Бали

На Бали из-за пришедшего сезона дождей объявлена высшая степень погодной опасности в прибрежных районах. Улицы острова заполнены водой, уровень которой местами превышает колено, а в некоторых местах по стихийно образовавшимся рекам плавают питоны, сообщает Mash .

По словам россиян, которые живут на Бали, непрекращающиеся ливни уже трое суток привели к разливу реки Бадунг. Ее паводковые воды затопили обширные жилые кварталы в основных туристических округах: Бадунге, Джембране и Гианьяре. Как отмечают очевидцы, такого масштаба затоплений не наблюдалось более 15 лет. На опубликованных кадрах видно, что местные жители и туристы вместе с собаками передвигаются по затопленным улицам на сапбордах и лодках.

Наибольший ущерб стихия нанесла юго-западным курортам — Куте, Легиану и Семиньяку. В прибрежном Сануре уровень подтопления колеблется от 30 до 70 см, а из некоторых пляжных зон Легиана проводится эвакуация населения. В социальных сетях распространяются кадры с плывущими вдоль домов змеями, в том числе питонами: во время паводков рептилии покидают свои норы в поисках незатопленных участков.

По предварительным оценкам, на острове в настоящее время находятся приблизительно 35 тысяч россиян, проживающих там постоянно, и около 18 тысяч туристов. Ежегодно Индонезию посещает свыше 215 тысяч граждан России.

