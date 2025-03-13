Жириновский «воскрес» в социальной сети X
В аккаунте Жириновского в X появился пост-предсказание
Фото - © РИА Новости
В аккаунте покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского в социальной сети X появился пост-предсказание, сообщает 360.ru.
В социальной сети X неожиданно возобновилась активность аккаунта Владимира Жириновского.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — написано в посте.
Между тем в Сети вспоминали о «пророчестве» Жириновского касательно переговоров между президентами США и России.