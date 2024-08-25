Жириновский шесть лет назад призывал Дурова вернуться на Родину

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину, а не «бегать по чужим углам», пишет «Газета.ru».

Он также называл его русским Цукербергом.

«Сколько еще времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля <…> И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», — говорил Жириновский в видеообращении в 2018 году.

Дурова задержали жандармы после того, как он вышел из самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

Основная претензия французских властей — зашифрованные сообщения в мессенджере. Его могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.