После ареста основателя Павла Дурова курс его криптовалюты рухнул

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Власти Франции могут предъявить основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками.

Дурова считают причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями Франции.

Накануне вечером основателя мессенджера Telegram задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже.