Жена Стрелкова заявила, что в ИК-5 на ее мужа повесили «красную полосу»
Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что администрация ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он склонен к побегу, но на самом деле это не так, пишет «Газета.ру».
Мирослава Регинская заявила, что ее муж не способен на побег. Она считает, что «красную полосу» на супруга повесили для того, чтобы помешать ему выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения, о котором он намеревался просить в ближайшее время.
Регинская отмечает, что экс-министр обороны ДНР — примерный заключенный, он ни разу не нарушал внутренних правил и не отказывался от работы. Никаких происшествий с его участием зафиксировано также не было, как и в настоящее время, по ее словам, нет никаких предпосылок к тому, что он может сбежать.
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. В июле стало известно, что осужденный экс-министр обороны ДНР Стрелков будет работать швеей в колонии.