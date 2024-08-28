Жена Стрелкова заявила, что в ИК-5 на ее мужа повесили «красную полосу»

Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что администрация ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он склонен к побегу, но на самом деле это не так, пишет «Газета.ру» .

Мирослава Регинская заявила, что ее муж не способен на побег. Она считает, что «красную полосу» на супруга повесили для того, чтобы помешать ему выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения, о котором он намеревался просить в ближайшее время.

Регинская отмечает, что экс-министр обороны ДНР — примерный заключенный, он ни разу не нарушал внутренних правил и не отказывался от работы. Никаких происшествий с его участием зафиксировано также не было, как и в настоящее время, по ее словам, нет никаких предпосылок к тому, что он может сбежать.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. В июле стало известно, что осужденный экс-министр обороны ДНР Стрелков будет работать швеей в колонии.