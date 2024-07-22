Экс-министр обороны ДНР будет работать швеей в колонии под Кировом

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Осужденный экс-министр обороны ДНР Стрелков будет работать швеей в колонии

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков будет работать швеей в исправительной колонии в Кировской области, сообщает Mash .

18 июля Стрелкова эпатировали для отбывания наказания в исправительную колонию (ИК-5) в городе Кирово-Чепецке Кировской области.

Осужденный рассказал адвокату, что уже попросился работать в швейное производство, которое расположено в колонии. Так, Стрелков будет делать служебную зимнюю одежду, в том числе для военнослужащих.

В январе текущего года суд приговорил Стрелкова 4 года лишения свободы общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Экс-министр обороны ДНР публиковал экстремистские посты в своем Telegram-канале.