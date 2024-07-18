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Осужденный за экстремизм Стрелков будет отбывать наказание в Кировской области

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова эпатировали для отбывания наказания, его перевезли в колонию в Кировской области, сообщает « Интерфакс ».

Стрелков будет отбывать наказание в ИК-5, расположенной в городе Кирово-Чепецк. Учреждение ранее уже «пополнялось» сотрудниками силовых структур.

Как отметил адвокат Александр Молохов, защита будет обжаловать вынесенный Стрелкову приговор, а также добиваться его условно-досрочного освобождения.

В январе 2024 года Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Свою вину бывший министр обороны Донецкой Народной Республики не признал.

Причиной возбуждения уголовного дела послужили посты Стрелкова в его Telegram-канале.