Жена моряка Колчанова сообщила, что с заложниками обращаются хорошо

К заложникам судна Aries хорошо относятся. Российский моряк Тимофей Колчанов жив и здоров, сообщает Mash .

Жена Тимофея Колчанова Мария сообщила, что мужчина должен был вернуться к семье в конце мая.

После известий о пропаже мужа женщина обратилась в МИД РФ. Позже с ней связались из компании, в которой работает мужчина, и сообщили, что с заложниками все в порядке.

Стало известно, что у заложников отобрали телефоны, а потом решили возвращать их на несколько часов.

Ранее стало известно, что на борту захваченного иранскими спецназовцами судна находится россиянин — моряк из Приморского края. Коммерческий контейнеровоз MSC ARIES шел под флагом Португалии из ОАЭ в Индию