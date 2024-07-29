Жена певца Михайлова появилась в полураздетом виде на фестивале в Азербайджане

Певец Стас Михайлов прилетел в Баку вместе с супругой Инной, которую упрекнули в слишком дерзком для ее возраста наряде, сообщает 7days.ru .

Певец и его супруга прибыли в Азербайджан на фестиваль DreamFest. Вместе они вышли в свет. В Сеть попали фото супружеской четы. Образ Инны оказался неожиданно смелым для ее возраста.

Если Михайлов появился на публике в жилетке на голое тело, то его супруга пошла дальше. 51-летняя женщина вышла к репортерам в черном платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Также на ней был розовый жакет. Своим образом Михайлова похвасталась в Instagram*.

Отмечается, что Инна Михайлова уже более года пребывает в статусе бабушки.

Ранее критики обсуждали, что певец и его супруга борются с лишним весом с помощью западного средства для похудения. Сам артист утверждает, что привел себя в форму с помощью диет и спорта.

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