Жена Евгения Кунгурова за год до его смерти требовала развода через суд

Starhit: супруга Кунгурова хотела развода за год до смерти мужа

В мае 2023 года супруга артиста Евгения Кунгурова обращалась в суд с иском о расторжении брака, но его вернули из-за того, что документ был подан не по месту постоянной регистрации Кунгурова. После этого пара передумала расходиться, так как больше не подавала заявление, сообщает StarHit .

Евгений Кунгуров был женат дважды. Его первой законной женой была Наталья Троицкая, с которой он познакомился в консерватории.

Накануне вечером Евгения Кунгурова нашли мертвым около его дома на Зоологической улице в столице. Предварительно, артист покончил с собой.

Как выяснилось, в последнее время певец наблюдался у психиатра.