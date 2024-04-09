Жена Евгения Кунгурова за год до его смерти требовала развода через суд
Starhit: супруга Кунгурова хотела развода за год до смерти мужа
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В мае 2023 года супруга артиста Евгения Кунгурова обращалась в суд с иском о расторжении брака, но его вернули из-за того, что документ был подан не по месту постоянной регистрации Кунгурова. После этого пара передумала расходиться, так как больше не подавала заявление, сообщает StarHit.
Евгений Кунгуров был женат дважды. Его первой законной женой была Наталья Троицкая, с которой он познакомился в консерватории.
Накануне вечером Евгения Кунгурова нашли мертвым около его дома на Зоологической улице в столице. Предварительно, артист покончил с собой.
Как выяснилось, в последнее время певец наблюдался у психиатра.