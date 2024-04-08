Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы
112: оперный певец Евгений Кунгуров найден мертвым в Москве
Фото - © Gerarus. Wikipedia
Известного оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома на Зоологической улице в Москве. Об этом сообщает 112.
Предварительно, заслуженный артист РФ и участник проекта «Голос» написал супруге сообщение, что хочет покончить с собой. После этого с ним пропала связь. Позже тело артиста было найдено возле его дома.
Как выяснилось, в последнее время певец наблюдался у психиатра.
На месте происшествия сейчас продолжают работают службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кунгуров — солист Калининградского музыкального театра, соведущий программы «Романтика романса», участник проекта «Большая опера» на телеканале Культура, проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.