Немецкие ракеты Taurus: насколько опасны для России и получит ли их Украина

Получит ли Украина ракеты Taurus и насколько они опасны для России

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus немецко-шведского производства. По словам Шольца, Берлин никак не должен быть связан «с целями, которых эти системы могут достичь». Что известно об этом оружии и какова ситуация с его передачей ВСУ на данный момент, читайте в материале РИАМО.

Почему Германия не хочет передавать ракеты Taurus Украине

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Впервые разговоры о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus начались весной 2023 года. Эти ракеты немецко-шведского производства имеют дальность в 500 километров и теоретически могут долетать до Москвы. По данным СМИ, они могут подойти к истребителям F-16, которые Запад начал передать Украине летом 2024 года.

Первым идею предоставить Украине Taurus озвучил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. А 27 мая 2023 года стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский попросил предоставить ракеты во время визита в ФРГ при встрече с канцлером Олафом Шольцем.

В Минобороны ФРГ официально подтвердили запрос Киева на Taurus, при этом представитель канцлера не пожелал давать комментарии по этому поводу.

«Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Некоторые опасаются, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — отмечали в то время немецкие СМИ.

Две недели спустя, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник вновь обратился к Берлину с просьбой предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц публично ответил на вопрос, почему ФРГ не поставляет Украине это оружие.

«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям», — отметил Шольц.

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За что критиковали канцлера Германии Шольца касательно передачи ракет Taurus

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Сомнения Шольца насчет поставки Taurus для Украины вредят и Берлину, и Киеву — такое мнение 13 августа 2023 года выразил обозреватель Welt Тор Барфус.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа. В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе», — отметил Барфус, сравнивший канцлера с мальчиком-пастухом, который выкрикивал «волк», поскольку Шольц слишком часто оправдывал все своим страхом эскалации конфликта.

При этом, по мнению журналиста, ракеты Taurus не повлияют на ход событий специальной военной операции (СВО) на Украине.

Месяц спустя, 11 сентября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Берлин как можно скорее отправить Украине Taurus.

«Вы все равно это сделаете, это лишь вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем время», — заявил Кулеба во время пресс-конференции в Киеве.

Украинский министр, считающий, что ФРГ должна поставить ракеты Taurus как можно скорее, адресовал свой вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок. Президент Зеленский, говоря о поставках Taurus, также заявил, что процесс принятия решений «продвигается».

Однако 16 сентября в интервью газете Welt am Sonntag Олаф Шольц не стал напрямую отвечать на запрос Украины о поставке ракет Taurus. Он лишь подчеркнул, что в качестве канцлера несет ответственность за принятие решений, которые могут иметь серьезные последствия.

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Насколько опасны ракеты Taurus для России

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28 сентября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные ракеты Taurus, которые передадут Украине, не изменят ситуацию на линии боевого столкновения.

«Даже когда мы получим Taurus, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — сказал Подоляк.

Однако 30 сентября председатель комитета бундестага по обороне от Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke заявила, что Германии необходимо как можно скорее поставить Украине ракеты Taurus, которые помогут киевскому режиму нарушить снабжение российской армии.

«Международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории России. Совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет», — сказала немецкий политик.

Она сочла легитимным применение немецких ракет для нанесения ударов по российским военным объектам. По словам Штрак-Циммерман, одной из целей Taurus могут стать объекты в Крыму. Кроме того, с их помощью Украина может нарушить снабжение ВС РФ.

В то же время председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что у Украины нет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для применения ракет Taurus. По словам Тимочко, ракеты необходимо с чего-то запускать.

«Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — сказал он.

Также военный уточнил, что техническая возможность запускать указанные ракеты есть со шведских истребителей Gripen, но тут могут возникнуть трудности с согласованием.

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Что говорили о передаче ракет Taurus Украине в 2024 году

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Дебаты вокруг возможной передаче Украине ракет Taurus не прекращались в ФРГ и в 2024 году. Так, 17 января в немецком парламенте большинством голосов была отклонена резолюция о поставках Taurus Киеву.

Документ подготовила фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). «Против» высказались 485 парламентариев, а «за» — 178. Еще трое воздержались. Представители партий «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), ранее активно поддерживающих поставки ракет ВСУ, объяснили отказ тем, что инициатива была выдвинута к обсуждению годового отчета уполномоченного по делам бундесвера.

«Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus (…), однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат», — сказал депутат от СвДП Нильс Грюндер.

Однако 22 февраля нижняя палата парламента Германии проголосовала за проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву.

Этот проект включает в себя поставки Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. За реализацию проекта отдали 382 голоса, против высказались 284, а воздержались — двое.

Проект стал альтернативой отклоненному документу фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС. В принятом проекте резолюции Taurus не упомянуты, но документ содержит призыв коалиционных фракций к кабмину начать поставки Украине дальнобойных систем.

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Какова позиция Германии по ракетам Taurus при канцлере Фридрихе Мерце

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После прихода к власти в Германии нового канцлера Фридриха Мерца в мае 2025 года риторика касательно передачи Taurus Украине изменилась. Так, в конце мая глава немецкого правительства заявил, что такое решение находится «в пределах возможного», что резко контрастировало с риторикой его предшественника.

Правда, единства внутри правящей в ФРГ коалиции по данному вопросу по-прежнему не наблюдается: тогда же, в конце мая, в британской The Guardian появилась публикация, согласно которой решение Мерца о передаче Taurus Украине мог заблокировать министр финансов из партии СДПГ Ларс Клингбайль.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил решение не передавать Taurus Киеву.

При этом в 2025 году появилась информация, что дальнобойные ракеты при поддержке Германии будут производиться на самой Украине. В частности, в середине июля координатор вопросов военной помощи Киеву в правительстве ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что первые такие ракеты появятся у ВСУ уже к концу месяца — причем в количестве, достигающем «высокого трехзначного числа». В связи с этим многие эксперты высказали предположение, что Taurus Украине все же были переданы, но под видом ракет украинского производства.