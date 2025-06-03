«Желтый» уровень ввели в Московском регионе из-за опасности пожаров

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможного возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса действует на территории всего региона до 01:00 4 июня. «Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Рязанской, Владимирской, Тульской, Калужской, Брянской, Белгородской областях. В Ярославской области пожароопасность достигла пятого класса.

В Подмосковье и столице во вторник будет тепло, температура составит плюс 22 — плюс 24 градуса. При облачной с прояснениями погоде по области местами может пройти небольшой кратковременный дождь.