Дождь и до +24 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник будет тепло, температура составит плюс 22 — плюс 24 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде в области местами может пройти небольшой кратковременный дождь.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 11 — плюс 13 градусов, днем 4 июня — от плюс 22 до плюс 24. Также местами может пройти кратковременный дождь.