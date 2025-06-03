Дождь и до +24 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице во вторник будет тепло, температура составит плюс 22 — плюс 24 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.