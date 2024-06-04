«Желтый» уровень продлили в Подмосковье из-за высокой пожароопасности

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На территории Подмосковья продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в регионе до 10 часов 5 июня введена высокая пожарная опасность 4 класса. По Москве оповещений о погоде не требуется.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Аналогичный уровень действует в Рязанской и Владимирской областях ЦФО.

В Московском регионе 4 июня будет тепло и дождливо. Местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, воздух прогреется до плюс 26 градусов.