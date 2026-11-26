Гинеколог Можайской больницы рассказала об угрозах для почек у женщин

Врач — акушер-гинеколог Можайской больницы Камилла Стахэвич рассказала о повышенной нагрузке на почки во время беременности и рисках несбалансированных диет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Почки фильтруют кровь и участвуют в регуляции артериального давления, при этом нарушения их работы могут долго оставаться незаметными. Врач — акушер-гинеколог Можайской больницы Камилла Стахэвич объяснила, какие риски для женского здоровья связаны с беременностью, лишним весом и попытками похудеть.

«Во время беременности почки работают за двоих, обеспечивая выведение токсинов и поддержание водно-солевого баланса. Именно поэтому внезапное повышение давления и появление отеков на ногах или лице — это не просто косметическая проблема или усталость, а серьезный сигнал о том, что почки могут не справляться с нагрузкой», — отметила доктор.

Такое состояние требует немедленного контроля врача, поскольку угрожает здоровью матери и ребенка. Лишний вес также опасен: жировая ткань выделяет вещества, которые провоцируют хроническое воспаление и повышают давление внутри почечных фильтров. Несбалансированные диеты с избытком белка или дефицитом жидкости могут привести к образованию камней и нарушению функции почек.

Для профилактики врач рекомендовала избегать резких колебаний веса, соблюдать питьевой режим и не игнорировать утренние отеки лица и скачки давления. Регулярный общий анализ мочи и контроль артериального давления помогают выявлять скрытые нарушения.

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