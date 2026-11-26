Мострансавто приглашает мужчин и женщин на городские, пригородные и междугородние маршруты. Вакансии открыты в разных городах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья Мострансавто набирает водителей автобусов большого, среднего и малого класса. Компания гарантирует официальное трудоустройство, постоянную занятость и расширенный соцпакет.

С начала года приняли 2087 водителей, больше всего — в филиалы Балашихи (МАП № 11, 337 человек), Домодедова (МАП № 3, 253) и Королева (МАП № 10, 228). Всего на маршруты выходят 10 302 водителя, включая 185 женщин.

Кандидатами могут стать люди старше 21 года, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста. Владельцам прав категории B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D со стипендией 27 093 рубля.

При первом трудоустройстве или возвращении после перерыва более года выплачивают 50 тыс. рублей. Иногородним предоставляют бесплатное корпоративное общежитие либо компенсацию аренды до 12 тыс. рублей в месяц. Работникам из отдаленных регионов компенсируют проезд домой дважды в год — до 10 тыс. рублей.

По программе «Приведи друга» сотруднику платят от 15 тыс. рублей за кандидата: первую часть — через месяц после его трудоустройства, вторую — по окончании второго месяца. За второго и последующих приглашенных премия составляет 20 тыс. рублей.

Водителям предоставляют отпуск до 42 календарных дней, бесплатную форму и медосмотры за счет предприятия. Детям сотрудников выделяют путевки в летние лагеря. Работникам предпенсионного и пенсионного возраста доступно санаторно-курортное лечение на Кавказе, в Геленджике и Подмосковье.

Вакансии опубликованы на сайте предприятия в разделе «Вакансии». Консультации — в Едином центре подбора персонала по номерам *1795 и +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бота: https://t.me/mta_hr_bot.

Новости дорог и транспорта региона — в официальном канале Минтранса в МАКС.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.