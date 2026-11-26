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Автобусы Мострансавто № 366 с 28 ноября начнут ходить от ЖК «Пятницкие луга» вместо деревни Юрлово. Для СНТ «Ладушкино» организуют отдельный вариант маршрута № 366Л, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 28 ноября маршрут Мострансавто № 366 «Юрлово — Зеленоград (ст. Крюково)» изменят с учетом обращений жителей ЖК «Пятницкие луга» и СНТ «Ладушкино».

Автобусы будут отправляться непосредственно от ЖК «Пятницкие луга» вместо деревни Юрлово. Это позволит жителям комплекса удобнее добираться до станции МЦД «Зеленоград-Крюково». Один автобус малого класса выполнит 16 рейсов в день. Первый рейс от жилого комплекса отправится в 06:45, последний от станции — в 18:18.

Жители деревни Юрлово смогут по-прежнему ездить в Зеленоград на маршрутах № 1299к, 1300к, 400т и 400к.

Для СНТ «Ладушкино» организуют отдельный вариант движения № 366Л до станции МЦД «Зеленоград-Крюково». На линии будет работать один автобус малого класса, который выполнит 24 рейса ежедневно. Первый рейс от СНТ отправится в 06:00, последний от станции — в 19:40.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.