Россиянам предлагают покупать сырую красную икру в ястыках и самостоятельно заниматься ее засолкой по цене до 6,7 тыс. рублей за килограмм. Стоимость такого продукта вызывает недоумение у покупателей из-за хитрых действий рыбных магазинов.

С резкой критикой подобной ценовой политики выступил блогер Ханлар в своих социальных сетях. Он назвал «кринжем» и проявлением зашкаливающей жадности практику рыбных магазинов, которые извлекают ястыки с икрой из форели стоимостью 1,1 тыс. рублей за килограмм и реализуют их отдельно по 5,5 тыс. рублей за килограмм.

Блогер подчеркнул, что его претензия адресована не какой-то конкретной торговой точке, а всем продавцам, использующим такую схему.

На опубликованных видеокадрах блогер продемонстрировал прилавок со свежей форелью с гарантированным содержанием икры по цене 1,1 тыс. рублей за килограмм. По его словам, продавцы вырезают из этой рыбы ястыки, фасуют их в отдельные контейнеры и выставляют на продажу по 5,5 тыс. рублей за килограмм, вынуждая покупателей самостоятельно мариновать продукт с риском испортить деликатес при приготовлении.

Автор ролика отметил, что предпочтет приобрести целую рыбу с икрой внутри по стандартной цене, не переплачивая в пять раз за отдельный полуфабрикат.

При этом стоимость необработанного деликатеса продолжает расти. Известная сеть рыбных магазинов в своем аккаунте в соцсетях обратилась к подписчикам с вопросом, стоит ли закупать новую партию икры в ястыках, так как поставщик существенно поднял оптовый прайс. Представители ретейлера предупредили, что в случае закупки розничная цена составит уже 6,7 тыс. рублей за килограмм, и это подорожание станет не последним перед новогодними праздниками. Магазин пообещал принять решение о закупке на основе мнения большинства клиентов, и те поддержали такую идею.

Схожие расценки фиксируются и на площадках частных объявлений. В частности, в Москве охлажденные ястыки карельской и обычной форели (в том числе крупной, 3–4 стадии зрелости) предлагаются покупателям по цене 5,5 тыс. рублей за килограмм. Продавцы также предупреждают о росте стоимости с каждым новым привозом и обещают приложить к заказу проверенный рецепт домашнего посола.

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