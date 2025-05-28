«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за ветра

сегодня в 13:23

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 18 часов 28 мая. В дневные часы в регионе порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской областях. В Калужской, Рязанской, Тульской областях — высокая степень пожароопасности.

Днем 28 мая в Москве и области будет от 27 до 29 градусов жары. Осадков не ожидается.