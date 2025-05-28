Гидрометцентр РФ: сильный ветер до 15 м/с будет в Московском регионе 28 мая

Днем 28 мая в Москве и области будет от 27 до 29 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В среду днем в Московском регионе будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее метеоролог Михаил Леус сказал, что аномальная жара в Московском регионе закончится с началом лета. Уже 1 июня температура воздуха может упасть до 21-23 градусов тепла.