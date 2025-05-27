Леус: аномальная жара в Московском регионе закончится с началом лета

Аномальная жара в Московском регионе закончится с началом лета. К концу мая произошла теплая аномалия — на четыре дня раньше климатических сроков началось метеорологическое лето, сообщает в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду температура воздуха в Московском регионе составит от 26 до 28 градусов. В четверг она будет от 27 до 29 градусов. В пятницу показания термометров откатятся к показателям среды.

Изменения синоптической ситуации ожидаются в субботу. В Московском регионе будут дожди и грозы. Днем температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла.

1 июня температура может снизиться до 21-23 градусов тепла.