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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы и ветра

На территории Московской области с 21:00 среды по 06:00 25 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предстоящей ночью в отдельных районах Подмосковья ожидается дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В среду в Московском регионе ожидается теплая и сухая погода. В Подмосковье и столице температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, осадков не ожидается.