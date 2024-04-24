Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду прогнозируется погода без осадков, температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Также в регионе ожидается переменная облачность.
Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 7 — плюс 9 градусов, днем будет от плюс 18 до плюс 20. Пройдет небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 15 м/с.