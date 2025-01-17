«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

В столице и Московской области с 9 часов 18 января до 9 часов 19 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Также аналогичный уровень погодной опасности действует в Московском регионе до 21 часа 19 января из-за гололедицы на дорогах.

Такой же уровень объявили на все территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской и Липецкой областей, где предупреждение о погоде не нужно.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в связи с аномально теплой зимой крещенских морозов в Москве ожидать не стоит.