Синоптик Леус: крещенских морозов в Москве не будет

Середина января традиционно считается временем крещенских морозов – самых сильных холодов зимой, однако из-за аномального тепла в этом году в Москве их не будет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В крещенскую ночь в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов», - написал синоптик в Telegram-канале.

Из-за таких показателей ночь может стать одной из самых теплых в этом веке. При этом комфортной по погоде ее назвать нельзя из-за осадков в виде снега и мокрого снега, высокой влажности и плотному северо-западному ветру.

По ощущениям температура будет от минус 8 до минус 9 градусов. Днем снова будет оттепель. Также синоптик отметил, что на водоемах будет тонкий и непрочный лед.

По словам специалиста, в последний раз 30-градусные морозы наблюдались в Москве 19 января 2006 года. Ниже отметки в минус 20 градусов температура опускалась в 2010 и 2014 годах.

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