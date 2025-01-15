«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за гололеда в четверг

В Подмосковье и Москве 16 января прогнозируется гололед. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать в четверг в Москве с 12 часов до 21 часа, в Подмосковье — с 9 часов до 21 часа. В это время в Московском регионе местами будет гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Кроме того, аналогичный уровень погодной опасности действует из-за гололедицы. В Москве период предупреждения продлится до 23 часов 24 января, в Подмосковье — до 17 часов 20 января.

«Желтый» — второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптики спрогнозировали, что снег и 0 градусов ожидается в Московском регионе 15 января. В ночь на 16 января температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов.