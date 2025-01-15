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Снег и 0 градусов ожидается в Московском регионе 15 января

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода. Возможны осадки, преимущественно в виде снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем 15 января составит от 0 до плюс 2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер поменяется на западный.

Ранее в Подмосковье и Москве до 23 часов 24 января продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы. Кроме того, аналогичный уровень объявили с 21 часа 14 января до 9 часов 15 января из-за гололеда.