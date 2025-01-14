«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе

В Подмосковье и Москве до 23 часов 24 января продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Кроме того, аналогичный уровень объявили с 21 часа 14 января до 9 часов 15 января из-за гололеда.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Такой же уровень объявили на все территории Центрального федерального округа, кроме Орловской и Воронежской областей, где предупреждение о погоде не нужно.

В Московском регионе с 15 января температура снова будет положительной, выпавший снег начнет таять, сохранится гололедица. На этой неделе ночью может быть до минус 3 градусов, а днем до плюс 4.