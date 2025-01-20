«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 19:15

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется гололедица на дорогах. В связи с этим был продлен «желтый» уровень опасности погоды, сообщается сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в Москве и Подмосковье действует до 23 часов 30 января.

Также в регионе в понедельник «желтый» уровень опасности погоды действует из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Период предупреждения продлится до 20 часов 20 января.

«Желтый» — это второй уровень. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Москве. По его словам, в столице уже в понедельник вечером начнется понижение температуры.