Настоящая зима: синоптик дал прогноз погоды на неделю в Москве

сегодня в 16:52

Руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов спрогнозировал понижение температуры и снег на этой неделе в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».

«Понижение температуры начнется в Москве уже в понедельник вечером. Температура ночью перейдет через отметку ноль градусов, чтобы к утру вторника понизиться до минус восьми градусов», — заявил синоптик.

Днем во вторник будет минус 5-7 градусов, осадков не ожидается, но в среду пойдет снег, ожидается минус 8-10 градусов. В четверг и пятницу также возможны осадки, толщина снежного покрова составит 2-4 сантиметра.

В пятницу ожидается небольшое потепление, но столбики термометров не будут подниматься выше нуля: температура днем составит минус 1-3 градуса.

По словам Шувалова, в ближайшие дни погода напомнит москвичам, что январь — все же зимний месяц.