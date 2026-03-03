«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до вечера 8 марта
В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 часа 8 марта. Предупреждение действует как в Москве, так и в области.
По данным синоптиков, до вечера 8 марта на дорогах будет опасно из-за гололедицы.
«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности.
Между тем днем 3 марта в Москве и области ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Будут мокрый снег и гололедица.
