сегодня в 13:34

«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до вечера 8 марта

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 часа 8 марта. Предупреждение действует как в Москве, так и в области.

По данным синоптиков, до вечера 8 марта на дорогах будет опасно из-за гололедицы.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

Между тем днем 3 марта в Москве и области ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Будут мокрый снег и гололедица.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.