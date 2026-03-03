сегодня в 07:15

Мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 3 марта

Днем 3 марта в Москве и области ожидается от -1 до +1 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Будут мокрый снег и гололедица.

Ветер ожидается северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -5 до -3 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами возможны снег и гололедица.

Ветер будет западный. Скорость — от трех до восьми метров в секунду.

