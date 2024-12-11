«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 12:15

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности погоды. Он будет действовать из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Его ввели в Москве и Подмосковье до 9 часов 12 декабря.

Во время действия «желтого» уровня на дорогах Московского региона местами будет гололедица.

Синоптики спрогнозировали, что в среду днем в Москве и области ожидается от минус двух до нуля градусов. Прогнозируется мокрый снег, гололед и гололедица.