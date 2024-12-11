Гидрометцентр РФ: снег и гололед придут в Московский регион в среду

От -2 до 0 градусов будет в Москве и области днем 11 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем в среду в Москве и области будут мокрый снег, гололед и гололедица. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от -3 до -1 градусов. Ожидается снег и гололедица. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до вечера 11 декабря. На улицах будет гололедица.