«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

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В Подмосковье и Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с. Его объявили до 21 часа четверга, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Кроме того, по 7 января в регионе действует аналогичный уровень из-за гололедицы.

Такой же уровень опасности погоды объявили по всей территории Центрального федерального округа.

В четверг в регионе пройдет мокрый снег с дождем, температура составит плюс 2 — плюс 4 градуса, ожидается гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы усилятся до 17 м/с. Кроме того, прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях.