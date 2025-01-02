Мокрый снег и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в четверг пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, местами умеренные, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.