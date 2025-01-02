Мокрый снег и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, местами умеренные, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Будет облачная погода. Местами прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.
Ранее в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 23 часов 7 января.