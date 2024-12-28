В Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

сегодня в 15:34

В Московском регионе в ближайшие дни прогнозируется гололедица. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве и области период предупреждения продлится до 23 часов 7 января. В это время на дорогах местами будет гололедица.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Ранее облачную погоду и около 0 градусов спрогнозировали в Московском регионе в субботу. В ночь на 29 декабря снова пойдут осадки.