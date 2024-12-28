Облачная погода и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 08:56

В Подмосковье и столице в субботу прогнозируются обширные и плотные облака, температура будет в районе 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».