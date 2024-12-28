Облачная погода и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу прогнозируются обширные и плотные облака, температура будет в районе 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
Вероятность осадков сейчас невелика. Температура в столице днем ожидается минус 1 — плюс 1 градус, по области — от минус 2 до плюс 2.
Скорость западного ветра не превысит 6 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., этот показатель выше нормы.
В ночь на 29 декабря снова пойдут осадки.