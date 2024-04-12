«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 16 м/с, он будет действовать с 11 часов до 17 часов пятницы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Кроме того, до 21 часа 12 апреля в регионе объявлен следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за жаркой погоды, а в Подмосковье до 14 часов 13 апреля — из-за паводка.

В Москве и Подмосковье в пятницу пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 14 — плюс 16 градусов. Будет дуть сильный порывистый ветер.