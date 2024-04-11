В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Подмосковье и столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится до 21:00 12 апреля. В регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Помимо этого, в Подмосковье до 12:00 13 апреля объявили «оранжевый» уровень опасности из-за паводка.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Костромской, Калужской, Ивановской и других российских областях.

Синоптики прогнозируют 11 апреля в Подмосковье и столице переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса.