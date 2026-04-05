«Желтый» уровень опасности погоды объявили на два дня в Подмосковье

«Желтый» уровень опасности погоды объявили с 00:00 6 апреля до 09:00 7 апреля в Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ночью и утром в Подмосковье будет гололедица. Она появится на отдельных участках дорогах.

Также до 21:00 5 апреля в Москве действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Еще в Подмосковье введен «оранжевый» уровень опасности до 16:00 6 апреля из-за наводнения.

Ранее сообщалось, что 5 апреля температура воздуха в Москве и области снизится до +7-+9 градусов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

