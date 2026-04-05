Дождь и похолодание до +7 градусов будут в Московском регионе 5 апреля

Днем 5 апреля в Москве и области ожидается от +7 до +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Возможен дождь.

Ветер будет западный, северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/c.

Ночью в Московском регионе ожидается от +2 до +4 градусов. Будут переменная облачность и дождь. На дорогах возможна гололедица.

Ветер ожидается западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

