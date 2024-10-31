«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра и гололеда

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Также в регионе прогнозируется дождь с 09:00 до 21:00 1 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве период предупреждения о сильном ветре действует с 06:00 01 ноября до 15:00 02 ноября. В период до 15:00 1 ноября порывы ветра будут достигать 15 м/с, а с 15:00 до 21:00 2 ноября — до 15–20 м/с. Местами дождь будет сильным.

В Подмосковье период предупреждения о сильном ветре действует до 21:00 2 ноября. Усиление ветра прогнозируется в период с 12:00 31 октября до 12:00 1 ноября — до 15 м/с. С 12:00 1 ноября до 21:00 2 ноября порывы будут достигать 15–20 м/с.

Также синоптики предупредили, что в Московской области будет гололедица — с 00:00 до 09:00 01 ноября. Местами возможно налипание мокрого снега. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться за помощью по короткому номеру 112.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что ноябрь в Московском регионе начнется с плохой погоды, а ее причиной станет североатлантический атмосферный вихрь «Мартина». В отличие от своей предшественницы «Лидии», он пройдет через центральные области.