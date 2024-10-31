После «Лидии» погоду в Московском регионе будет раскачивать «Мартина»

Ноябрь в Московском регионе начнется с плохой погоды, а ее причиной станет североатлантический атмосферный вихрь «Мартина». В отличие от своей предшественницы «Лидии», он пройдет через центральные области, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Ближайшей ночью в Москве пройдут дожди с мокрым снегом, температура опустится до 0 градусов, может быть гололедица. Днем в пятницу существенно потеплеет, но дожди и ветер усилятся — порывы будут достигать 13–18 м/с. Также на 20 единиц опустятся показания барометров.

Утром в субботу дожди сменит снег, температура составит около 0 градусов, появится гололедица. Днем будет ветрено, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Атмосферное давление будет расти.

За первые два дня ноября в Москве может выпасть до 30 мм осадков — это почти половина от месячной нормы. Поэтому погода будет опасной для городской инфраструктуры. Также себя могут плохо чувствовать метеозависимые люди.

В воскресенье может быть ветрено, выпадут небольшие осадки, ночью может быть минусовая температура. 4 ноября — в День народного единства — москвичей ждет снегопад и формирование снежного покрова до 3–5 см.

В материале РИАМО рассказываем о том, к чему готовиться москвичам и жителям Подмосковья в пятницу, 1 ноября.